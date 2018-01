Cela pourrait être un polar politique dont certaines scènes, tellement énormes même pour un ouvrage de fiction, laisseraient dubitatif, pour ne pas dire incrédule. C’est en fait une enquête sur la Maison-Blanche de Trump, on ne peut plus sérieuse et fouillée à en croire son auteur, le journaliste indépendant Michael Wolff. "Le feu et la fureur" sera à coup sûr, quoi qu’il en soit, un succès de librairie puisque le livre, publié à New York, est déjà en tête des ventes sur Amazon avant même sa sortie officielle, mardi prochain.

C’est surtout un fameux pavé dans la mare de la présidence, mais aussi de la famille Trump. On est ainsi surpris d’y voir percé le secret de l’insolite coiffure du milliardaire new-yorkais et de sa singulière couleur orange (une calvitie à dissimuler et un produit de teinture mal employé, aurait expliqué Ivanka, la fille du président, à des amis). On y découvre les affres de Melania Trump quand elle apprend que le tabloïd "New York Post" détient des photos de l’épouse du candidat dans le plus simple appareil, des clichés remontant à l’époque où elle était mannequin. Analyse.