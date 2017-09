"Nous étions en classe, dans le sud de la ville, quand le tremblement de terre a eu lieu", explique l'étudiante en deuxième Master en management à l'UCL. "Une alarme a retenti et nous avons ensuite essayé par tous les moyens de rentrer chez nous. Aucun transport en commun ne fonctionnait. Après quatre heures d'attente, un taxi m'a déposée dans le quartier de Condesa, au centre de Mexico."





Des rues bondées de gens





Dans le centre de la ville, les pompiers et militaires étaient très vite rejoints par les habitants pour rechercher des survivants sous les décombres. "Très vite, les gens ont commencé à former d'énormes chaînes humaines qui s'étendaient sur plusieurs centaines de mètres" avance la Bruxelloise de 24 ans. "Grâce à des seaux et des pelles, les débris étaient enlevés, le tout en silence pour pouvoir entendre des possibles survivants. L'entraide des Mexicains est vraiment impressionnante : certains apportaient des sandwichs pour les volontaires, d'autres des bouteilles d'eau. Les rues étaient bondées, il y avait même trop de gens présents pour aider."





Durant la nuit, Mexico City a encore été secoué. "Il y a déjà eu depuis hier 5 tremblements de terre de plus faible intensité depuis celui de magnitude de 7,1", explique Maé. "Nos cours sont annulés cette semaine. Mon université va organiser des actions, je compte donc aller apporter mon aide."





