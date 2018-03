Tableaux, vases et statues... dont une estimée à 10.000 euros !

Plusieurs objets dérobés dans des églises du Hainaut ont été retrouvés en France, à la suite d'une perquisition menée ce mardi dans la région de Villeneuve d'Ascq, indique le diocèse de Tournai sur son site internet. Plus d'une cinquantaine d'objets volés ont ainsi été retrouvés. Il s'agit entre autres de sculptures, peintures sur toile et sur bois, de bras reliquaires, de panneaux sculptés ou encore de chandeliers. Les suspects sont trois étudiants en Histoire de l'art âgés de 27 à 29 ans, ajoutait par ailleurs la RTBF vendredi soir.





Les vols concernaient des églises du nord de la France mais aussi en Belgique. Onze œuvres d'art ont d'ores et déjà été identifiées comme provenant d'églises du diocèse de Tournai, plus précisément de Beloeil, Cordes, Quevaucamps, Sirault et Warcoing, précise le diocèse.

Le butin, non dissimulé, a été retrouvé chez l'un des voleurs, poursuit la RTBF. L'une des pièces est estimée à 10.000 euros. Selon la chaîne, la police semble privilégier la piste des voleurs passionnés, le objets n'ayant pas été revendus.





"Ce sont des personnes qui ont une relation particulière avec les choses. Mon client m'a indiqué que, quand il tenait ces objets dans les mains, il vibrait. Il essayait de retrouver l'historique de l'objet", déclare Me Hervé Krych, avocat de l'un des trois étudiants, au micro de la RTBF.

Les auteurs, qui reconnaissent les faits, ont été remis en liberté le temps de l'enquête. La gendarmerie française devrait travailler en collaboration avec la police belge sur ce dossier.