Alors que le populisme et le nationalisme gagnent du terrain un peu partout dans le monde, la jeunesse européenne a, elle, plutôt tendance à vouloir ouvrir les bras à l'immigration. En effet, 73% des jeunes adultes estiment que la société s'enrichit de l'immigration, ressort-il mardi de l'enquête "Generation what" de l'Union européenne de Radio-Télévision (UER). L'enquête, menée par les télévisions publiques de 14 pays dont la Belgique (RTBF et VRT), a questionné près d'un million d'Européens âgés entre 18 et 34 ans.

Si l'on en croit les résultats, la génération Y du Vieux continent se veut plus ouverte que les autorités qui la gouvernent. Près d'un tiers des répondants accepterait par exemple d'accueillir tous les réfugiés, quelles que soient leurs raisons de quitter leur pays. Un autre tiers ouvrirait aussi les frontières aux réfugiés dont le pays d'origine est en guerre.

Dans leur majorité, les jeunes Européens ne sont pas tellement nationalistes, puisque 60% disent ne pas être prêts à s'engager pour défendre leur pays. La religion ne fait pas non plus partie de leur base identitaire, la plupart l'estime dépassée et seuls 15% des jeunes interrogés affirment qu'elle est une clé de leur bonheur.

Les jeunes adultes s'intéressent par contre à la politique. Même s'ils sont 82% à affirmer ne plus avoir confiance dans le système politique, 69% affirment vouloir exercer leur droit de vote et seraient malheureux d'en être privés. La foi dans la classe politique est effectivement au plus bas et neuf jeunes sur dix pensent que les élus, ou du moins certains d'entre eux, sont corrompus. La méfiance s'étend également aux médias, 80% des répondants confiant ne pas s'y fier.

L'Union européenne ne fédère pas massivement la jeunesse non plus. Moins d'un jeune sur deux dit avoir confiance dans ses institutions. Néanmoins, l'idée de suivre l'exemple du Brexit n'emballe pas outre mesure; 76% des jeunes Européens souhaitent en effet que leur pays reste dans l'UE.

Quand il s'agit de leur bonheur, les enfants du Millénaire affirment qu'il n'existerait pas sans musique (98% des sondés) et des livres (73%). Les technologies semblent avoir une moindre importance, 63% garantissent pouvoir se passer de téléphone portable et un sur deux d'internet. La télévision est encore moins nécessaire à leur bien-être, puisque huit jeunes sur dix estiment pouvoir vivre heureux sans elle.

L'UER s'est intéressée à nombre de sujets divers. En ce qui concerne le plat pays, il ressort notamment des 149 questions que 70% des jeunes Belges considèrent que le système scolaire les prépare mal à intégrer le marché du travail, tandis que la moyenne des 14 pays n'est "que" de 51%. Nos compatriotes de la génération Y n'ont pas non plus l'âme rebelle, seuls 40% d'entre eux seraient prêts à participer à "un soulèvement de masse" contre 63% en France par exemple. Enfin, il ressort de l'enquête que les moeurs des Belges sont parmi les plus légères, 64% des 18-34 ans disent apprécier avoir des relations sexuelles dans des lieux publics. Ce qui en fait les plus amateurs du genre, juste derrière les Autrichiens.

L'enquête est le résultat d'un projet mené pendant plus d'un an dans quatorze pays du continent: Autriche, Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Pays de Galles, Luxembourg et Belarus.