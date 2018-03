Le président américain Donald Trump a assuré lundi que son secrétaire au Commerce Wilbur Ross allait discuter avec les représentants de l'Union européenne de "l'élimination des importantes barrières douanières et tarifs qu'ils utilisent contre les USA".

"C'est injuste pour notre agriculture et notre secteur manufacturier", a poursuivi le président dans un tweet, après avoir lancé jeudi l'imposition de 10% et 25% de taxes respectivement sur l'aluminium et l'acier importés.

M. Trump n'a de cesse de dénoncer les obstacles que l'Union européenne met selon lui à l'importation de produits américains indépendamment de l'offensive qu'il a lancée pour limiter les importations d'acier et d'aluminium.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, était à Bruxelles samedi pour y rencontrer des représentants de l'UE, mais selon les Européens les entretiens se sont avérés infructueux.

"Nous n'avons pas obtenu de clarté immédiate sur la procédure pour être exemptés", avait souligné la commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström, à l'issue de la rencontre.

Peu après, le président américain exigeait "l'abandon" par l'UE des barrières douanières et règlementaires sur les produits américains pour l'exempter des taxes sur l'acier et l'aluminium.

"S'ils abandonnent leurs horribles obstacles et leurs droits de douane sur les produits américains, nous abandonnerons les nôtres. Sinon, nous taxons les voitures, etc. Honnête!", avait-il écrit sur Twitter.