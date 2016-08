Trump déboussolé

International

On ne sait pas qui, de Donald Trump ou Hillary Clinton, gagnera l’élection présidentielle américaine en novembre. On sait, en revanche, lequel des deux s’égare de plus en plus sur la route de la Maison-Blanche. En chute libre dans les sondages (le dernier, jeudi, le créditait de 41 % des intentions de vote, dix points derrière sa rivale démocrate), le candidat républicain ne parvient plus à fixer le cap d’une campagne qui part dans tous les sens depuis la Convention nationale de son parti, le mois dernier.

Donald Trump s’est fait, certes, une spécialité du louvoiement. Surfant sur les primaires à coups de slogans et de promesses sensationnelles, il a systématiquement évité de donner des précisions sur les politiques qu’il entend mener, au motif que "les détails ennuient les électeurs". A ce stade de la campagne, et alors qu’approche l’heure de vérité que sera le premier débat télévisé, le 26 septembre, il lui est, toutefois, de plus en difficile de se soustraire aux demandes d’explications - sa nouvelle directrice de la communication, Kellyanne Conway, en a fait la douloureuse expérience, mercredi soir, quand elle fut cuisinée sur le plateau de MSNBC par Rachel Maddow.