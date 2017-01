Le tout nouveau président américain Donald Trump semble n'avoir aucun doute sur le fait qu'il réalisera sa promesse de "rendre à l'Amérique sa grandeur" et a déjà déposé une variante de ce slogan en vue de l'élection de 2020: "Conserver sa grandeur à l'Amérique".

M. Trump a fait déposer deux jours avant sa prestation de serment vendredi, une demande d'enregistrement en tant que marque protégée du slogan qu'il entend utiliser lors de la campagne pour sa réélection en 2020, auprès du Bureau américain pour la propriété intellectuelle.

La demande, déposée au nom de la compagnie basée à New York "Donald J. Trump for President, Inc", concerne toute utilisation pour des produits dérivés et des levées de fonds du slogan "Keep America Great" --soit "Conserver sa grandeur à l'Amérique"--, avec et sans point d'exclamation.

M. Trump avait indiqué la semaine dernière au Washington Post quel serait son slogan pour 2020, interrompant l'entretien pour faire venir un juriste auquel il avait demandé de faire immédiatement déposer cette phrase.

Il avait également expliqué à cette occasion que l'idée de son slogan de campagne pour 2016 "Rendre à l'Amérique sa grandeur" lui était venu le 7 novembre 2012, au lendemain de la réélection de Barack Obama face au républicain Mitt Romney.