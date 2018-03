Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie Rex Tillerson, remplacé par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo (photo). Il a également nommé Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement. Elle devient ainsi la première femme à en devenir la directrice. Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson n'a pas parlé à Donald Trump avant son limogeage et ignore les raisons pour lesquelles il a été écarté

Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, a expliqué un haut responsable américain.

Le président américain a également nommé Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement. Elle devient ainsi la première femme à en devenir la directrice.

"Mike Pompeo, le directeur de la CIA, deviendra notre nouveau secrétaire d'Etat. Il fera un travail fantastique! Merci à Rex Tillerson pour ses services! Gina Haspel deviendra la nouvelle directrice de la CIA, la première femme choisie à ce poste. Félicitations à tous!" a tweeté le président américain.

"En tant que directeur de la CIA, Mike a mérité les éloges des membres de nos deux partis en renforçant notre collecte de renseignements, en modernisant nos capacités offensives et défensives et en tissant des liens étroits avec nos alliés de la communauté du renseignement", a-t-il également déclaré dans un communiqué.

Mike Pompeo s'est pour sa part déclaré "profondément reconnaissant".

Tillerson n'a pas parlé à Trump et ignore les raisons de son limogeage

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson n'a pas parlé à Donald Trump avant son limogeage et ignore les raisons pour lesquelles il a été écarté et remplacé par le patron de la CIA Mike Pompeo, a expliqué le département d'Etat.

"Le secrétaire (d'Etat) n'a pas parlé avec le président ce matin et il ignore les raisons, mais il est reconnaissant d'avoir pu servir, et continue à penser que servir le public est une tâche noble qu'il ne faut pas regretter", a déclaré Steve Goldstein, un haut responsable du département d'Etat.

Donald Trump a expliqué qu'il voulait renouveler son équipe diplomatique avant les négociations avec la Corée du Nord.

M. Tillerson est revenu à Washington d'une tournée en Afrique mardi avant l'aube, quelques heures seulement avant l'annonce de son limogeage.

"Le secrétaire (d'Etat) avait la ferme intention de rester à son poste en raison des progrès tangibles faits sur des questions importantes de sécurité nationale. Il avait noué de bonnes relations avec ses homologues", a ajouté dans une série de messages sur Twitter M. Goldstein, qui a le titre de sous-secrétaire d'Etat pour les affaires et la diplomatie publique.

"Le secrétaire regrettera ses collègues au département d'Etat et a apprécié de travailler avec le ministère de la Défense dans une rare relation solide", a-t-il expliqué, soulignant la proximité entre M. Tillerson et le ministre de la Défense Jim Mattis face aux faucons de l'administration.

Mike Pompeo, une main de fer dans le gant de velours diplomatique

Mike Pompeo est un ancien militaire dont l'habileté diplomatique reste un mystère avant des négociations historiques avec la Corée du Nord.

Contrairement au désormais ex-ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo a réussi à se faire une place dans le premier cercle de Donald Trump. "Nous avons la même façon de penser", a dit mardi le président pour expliquer son choix, évoquant des "atomes crochus depuis le début".

C'est lui qui apportait au président les compte-rendus compilés par les agences de renseignement sous forme de graphiques, connaissant son aversion pour la lecture.

Il s'est fait l'écho du ton agressif et parfois guerrier prisé par son chef en promettant une CIA plus "brutale", notamment face à l'Iran et la Corée du Nord.

Il a également affirmé que la politique d'extrême fermeté de Donald Trump avait permis une prochaine rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Mike Pompeo a aussi évité de critiquer ouvertement le président, qui met régulièrement en doute les conclusions des agences de renseignement sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016. Il a toutefois mis en garde sur une possible nouvelle ingérence des pirates informatiques russes dans les élections de mi-mandat en novembre.