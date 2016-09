Trump en campagne: un peu de miel à Mexico et beaucoup de vinaigre ensuite

International

Les trois heures que Donald Trump a passées mercredi à Mexico n’ont pas contribué à clarifier ses véritables intentions en matière d’immigration, un des thèmes centraux de sa campagne. D’autant moins que, un peu plus tard, de retour aux Etats-Unis, il haranguait ses partisans rassemblés à Phoenix, dans l’Arizona, en leur faisant des promesses qui contredisent certains des propos tenus en présence du président mexicain, Enrique Peña Nieto.

Ce dernier a d’abord cru avoir eu avec le candidat républicain "une discussion ouverte et constructive", marquant "un changement de ton", traduisant "une reconnaissance de l’importance du Mexique". Donald Trump, de son côté, a jugé la rencontre "excellente" et estimé que son interlocuteur était "un grand Président". Le soir venu, cependant, le chef d’Etat mexicain déclarait que les positions du candidat (sur l’immigration, mais aussi sur l’Accord de libre-échange nord-américain) pourraient représenter "une grande menace pour le Mexique", et qu’il n’entendait pas "rester les bras croisés". Quant à Trump, il se montrait, à Phoenix, plus intransigeant que jamais.

(...)