C'est la première fois qu'un chef d'Etat étranger se rend à la Maison-Blanche depuis l'élection de Donald Trump. Il fallait marquer le coup.





Ces deux-là s'entendent si bien. En photos, en tout cas, l'entente ne peut être plus cordiale, dans les jardins pittoresques de la Maison-Blanche, en plein hommage au colonel Beltrame, le héros des attentats de Trèbes, ou à la sortie d'une réunion sur l'accord nucléaire iranien, main dans la main. Une poignée très "Viens par ici, Emmanuel", qui aura duré à peine un instant... En fallait-il vraiment plus ?

Oui, apparemment, car c'est en se faisant la bise que les deux hommes se sont rejoints hier, pour un deuxième jour de promenades. Il faut dire que le protocole n'est pas aussi cadenassé que lors d'une rencontre avec la Reine d'Angleterre, surtout que ces deux-là sont proches, si proches...

Etreintes chaleureuses, mouvements coordonnés lors de la plantation d'un chêne fraichement débarqué du nord de la France, premières dames furieusement en accord couleur... Même dans Dallas, la laque n'était pas aussi résistante et le vernis si lisse.

A côté, le 14 juillet français - et la poignée de main restée dans l'histoire - paraissait sans doute un peu trop sérieux.

Voici un résumé non exhaustif en 10 photos, celles qui seront parvenues à déjouer le jeu de la com' des deux chefs d'Etat les plus copains de la planète.

© BELGA

"Emmanuel Macron et Donald Trump traversent la Maison-Blanche durant une cérémonie de bienvenue le 24 avril." AFP

© BELGA



"Emmanuel Macron embrasse Donald Trump après un discours de bienvenue à la Maison-Blanche." AFP

© BELGA



"Donald Trump, Emmanuel Macron et leurs premières dames saluent la foule d'un balcon lors d'une cérémonie de bienvenue à la Maison-Blanche." AFP

© BELGA

"Donald Trump et Emmanuel Macron côte à côte dans une voiturette de cour de golf lors d'une visite du manoir du domaine de Mount Vernon, dans l'Etat de Virginie, où le premier président des Etats-Unis, George Washington, a vécu." AFP

© BELGA



"Emmanuel Macron dépose un baiser sur la main de Melania Trump lors d'une cérémonie de bienvenue à la Maison-Blanche." AFP

© BELGA



"Donald et Melania Trump participent à la plantation d'un chêne avec Emmanuel Macron et sa femme Brigitte sur la pelouse côté Sud de la Maison-Blanche le 23 avril." AFP

© REPORTERS



"Donald Trump et Emmanuel Macron se félicitent après la plantation d'un chêne sur la pelouse côté Sud de la Maison-Blanche le 23 avril." REPORTERS

© REPORTERS



"Donald Trump, Emmanuel Macron et leurs premières dames traversent la pelouse lors d'une visite du manoir du domaine de Mount Vernon, dans l'Etat de Virginie, où le premier président des Etats-Unis, George Washington, a vécu." REPORTERS

© AFP



"Melania Trump et Brigitte Macron posent durant une visite à la Galerie nationale d'Art, à Washington." AFP

© AP



"Emmanuel Macron et Donald Trump s'adressent aux médias lors d'un passage au Bureau ovale, dans la Maison-Blanche." AP