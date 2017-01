"Faites face à Trump !" Ce slogan a envahi lundi soir l’avenue Whitehall, située en plein centre de Londres entre le Parlement de Westminster et la place Trafalgar. Donnant suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de manifestants ont pacifiquement bloqué pendant plusieurs heures l’entrée à Downing Street, le cul-de-sac qui sert de résidence officielle à la Première ministre britannique. Du jamais vu depuis la guerre en Irak au milieu des années 2000. "Je me devais d’être là pour faire comprendre à Theresa May que nous n’acceptons pas qu’elle continue de travailler avec Donald Trump comme si de rien n’était", assure Alex Macpherson, 33 ans, après l’interdiction d’entrée sur le territoire américain prononcée contre tous les citoyens de sept pays musulmans. "Alors que l’on se sent parfois sonné depuis le Brexit par certains tournants politiques internationaux, cette manifestation nous a également permis de sentir une réelle solidarité derrière des valeurs tout autres."

Avec sa pancarte rédigée à la main avec d’un côté "Silence = complicité" et de l’autre "De quel côté de l’histoire serez-vous ?", Nadia Katz, une Américaine originaire d’Idaho (un Etat du nord-ouest des Etats-Unis) et installée depuis seize ans à Londres, n’a également pas hésité à venir. "Il y avait un vrai sentiment d’urgence suite à l’amoncellement des mesures prises Donald Trump, face auxquelles nous nous sentions impuissants", raconte-t-elle. "De nombreux amis qui ne manifestent jamais étaient présents et nous étions étonnés qu’il y ait autant de monde pour un événement organisé au dernier moment dans un froid glacial."

Le geste déplacé de Mme May

...