En choisissant le juge Neil Gorsush, le président américain entend faire à nouveau pencher la balance de la Cour dans le camp conservateur. Les démocrates sont divisés sur la stratégie à adopter.

Parce que Donald Trump reste une bête médiatique, et pour tenter de détourner l’attention de son très controversé décret anti-immigration, le nouveau président a orchestré la nomination du neuvième juge à la Cour suprême comme un épisode de télé-réalité. Les deux magistrats pressentis comme les finalistes avaient été invités mardi à rallier Washington, dans l’attente de la décision du chef, finalement annoncée peu après 20 heures depuis la Maison Blanche. Pour succéder à Antonin Scalia, pilier conservateur de la Cour décédé brutalement en février 2016, Donald Trump a nommé un autre juge conservateur, Neil Gorsuch. S’il est confirmé par le Sénat, ce magistrat de 49 ans deviendra le plus jeune juge nommé à la Cour suprême en l’espace d’un quart de siècle. Le poste étant attribué à vie, il pourrait y siéger pendant plusieurs décennies.

“Honneur et humilité”

Passé par Columbia, la faculté de droit de Harvard (peu après Barack Obama) et Oxford, Neil Gorsuch siège depuis 2006 à la cour d’appel fédérale de Denver (Colorado), où il avait été nommé par le président George W. Bush. A l’époque, le Sénat avait confirmé sa nomination par 95 voix et aucune contre, lors d’un vote par acclamation. Reconnu pour sa politesse et sa rigueur intellectuelle, Gorsuch a dit accueillir sa nomination avec “honneur et humilité”. Aux côtés de sa femme et du président Trump, il a ajouté : “Debout ici, dans une maison remplie d’histoire et pleinement conscient de mes propres imperfections, je m’engage, si je suis confirmé, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être un fidèle serviteur de la Constitution et des lois de ce grand pays”.

Philosophiquement, Neil Gorsuch est un héritier direct d’Antonin Scalia, à qui il a d’ailleurs rendu un hommage appuyé. Comme lui, Gorsuch est considéré comme un “originaliste”, qui estime que la Constitution doit être interprétée conformément au sens originel qu’ont voulu lui donner à l’époque ses rédacteurs. Et non à la lumière des évolutions sociétales contemporaines. Favorable à la peine de mort, opposé à l’euthanasie, Neil Gorsuch s’est fait remarquer il y a quelques années en prenant la défense d’entreprises qui refusaient de fournir à leurs employées une assurance santé incluant la contraception, au nom de la liberté religieuse. En revanche, il s’est peu exprimé au cours de sa carrière sur des sujets clés - et très clivants entre conservateurs et progressistes - comme le port d’armes et l’avortement.

Blocage





(...)