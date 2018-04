Berlin s'attend à ce que Donald Trump impose ses taxes douanières sur l'acier et l'aluminium européens à compter du 1er mai et ne renouvelle pas l'exemption actuelle, a fait savoir le gouvernement allemand ce jeudi.

"Au jour d'aujourd'hui, on doit partir du principe que les taxes douanières seront là le 1er mai", a indiqué un haut responsable gouvernemental à la veille de la visite de la chancelière Angela Merkel à Washington, "il nous faudra voir ce que nous allons faire".

Le président américain a promulgué des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en mars, accusant ses partenaires commerciaux de pratiques déloyales. Il a néanmoins exempté l'UE jusqu'au 1er mai en échange d'une demande d'ouverture plus marquée des marchés européens.

Mesures de représailles

Les Européens avaient annoncé à l'époque être prêts à imposer des mesures de représailles visant produits emblématiques américains. Donald Trump avait en retour aussi brandi des menaces, se félicitant même d'une éventuelle guerre commerciale.

"La position de la chancelière est que nous préférons négocier, mais pour cela il faudrait une exemption durable de taxes douanières", a expliqué le responsable allemand.

Le président américain a à de nombreuses reprises dénoncé les pratiques commerciales prétendument déloyales de l'Allemagne, qui affiche un excédent commercial important avec les Etats-Unis, et a menacé de sanctions le secteur stratégique allemand de l'automobile.

M. Trump s'en est pris, avant et après son élection, à l'Allemagne en général et à la chancelière en particulier sur moult sujets. Berlin attend d'ailleurs depuis plus d'un an l'arrivée d'un nouvel ambassadeur américain.

En mai dernier, la chancelière avait surpris en qualifiant de "quasiment révolue" l'époque où la confiance prévalait entre Européens et Américains.