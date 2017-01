Le président des Etats-Unis Donald Trump a reçu lundi matin 12 chefs d'entreprise à la Maison Blanche, leur promettant des baisses "massives" d'impôts et une réduction de 75% de la réglementation.

"Nous pensons que nous pouvons réduire la réglementation de 75%, peut-être plus", a-t-il affirmé devant les journalistes en début de réunion, tout en assurant, sans autres précisions, que la sécurité des employés et la protection de l'environnement seraient garantis.

"Nous allons baisser les impôts de façon massive, à la fois pour la classe moyenne et pour les entreprises", a-t-il ajouté, martelant sa volonté de "faire revenir les emplois" aux Etats-Unis et de favoriser la production des produits sur le sol américain.

Parmi les dirigeants d'entreprises présents figuraient en particulier Mark Fields (Ford), Marillyn Hewson (Lockheed Martin), Alex Gorsky (Johnson&Johnson), Michael Dell (Dell), ou encore Elon Musk (SpaceX) et Kevin Plank (Under Armour).

"Le problème de de la réglementation que nous avons aujourd'hui est que vous ne pouvez rien faire (...) c'est devenu hors de contrôle", a-t-il ajouté.

"Nous allons nous occuper de l'environnement et de la sécurité et de toutes les autres choses dont nous devons nous occuper", a-t-il encore dit. "J'ai reçu beaucoup de récompenses pour l'environnement mais certains de ces trucs rendent impossible de construire quoi que ce soit, cela prend des années et des années".

"Nous aurons une réglementation qui sera tout aussi forte et tout aussi bonne et tout aussi protectrice des gens que celles que nous avons aujourd'hui", a-t-il encore dit, sans aucune autre précisions.

Le nouveau président a une nouvelle fois lancé un avertissement aux groupes américains qui seraient tentés de délocaliser leur production: "Ils devront payer une taxe, une importante taxe à la frontière", a-t-il mis en garde.

Après un premier week-end à la Maison Blanche marqué par des manifestations massives d'opposants, à Washington et ailleurs, le président républicain a prévu d'y signer lundi une série de décrets pour traduire dans les faits certains de ses engagements de campagne.

L'exécutif américain est jusqu'ici resté très évasif sur le contenu des décisions à venir, comme sur le calendrier.