Deux Etats ou bien un Etat : "Si Israël et les Palestiniens sont contents, je suis content avec la solution qu’ils préfèrent. Les deux me conviennent." Une petite phrase reprise par la presse israélienne le jeudi 16 février, au lendemain de la rencontre à Washington entre l’auteur de celle-ci, le président américain Donald Trump, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.

En Israël, l’ambiguïté des propos de M. Trump a laissé libre cours aux interprétations. Si M. Netanyahou s’est bien gardé de s’exprimer sur une solution à un seul Etat, Naftali Bennett, le chef de la droite nationaliste religieuse (parti du Foyer Juif) qui plaide pour l’annexion israélienne de la Cisjordanie occupée (la "Judée-Samarie", selon le vocable des colons israéliens), s’est empressé de clamer que la perspective d’un Etat palestinien pouvait être oubliée. "Après 24 ans, le drapeau palestinien est descendu des mâts et le drapeau israélien a pris sa place", a-t-il affirmé, en faisant référence aux accords d’Oslo de 1993 qui avaient amorcé le processus de paix israélo-palestinien. Si l’extrême-droite israélienne voit déjà en M. Trump un fervent défenseur de sa cause annexionniste, celui-ci a demandé à Israël de ralentir "un peu" la construction dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, après les annonces récentes de plus de 6 000 nouveaux logements.

Un pilier de la politique américaine abattu

Cette première rencontre officielle, "chaleureuse" et "excellente" selon les mots de M. Netanyahou, marque certainement une nouvelle ère dans les relations entre Israël et les Etats-Unis. Ne serait-ce que parce que, pour la première fois publiquement, M. Trump prend ses distances avec une solution à deux Etats, un pilier de la politique américaine au Proche-Orient depuis 2001. Il n’empêche que lorsque le président américain s’est ainsi exprimé pendant la conférence de presse, le Premier ministre israélien "n’a pu se retenir de rire", observe Emmanuel Navon, professeur en relations internationales à l’université de Tel Aviv. "Ça veut tout dire, poursuit-il. Trump ne sait pas de quoi il parle."