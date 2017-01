Au lendemain de l’élection présidentielle du 8 novembre 2016, on a beaucoup glosé sur les erreurs supposées des sondages d’opinion. Plutôt que ceux-ci, les observateurs et journalistes politiques auraient peut-être dû consulter l’audimat des séries et de la télé-réalité. Selon une intéressante (et originale) analyse du "New York Times ", il apparaît que l’audience d’une série comme "Duck Dynasty" (1) eût été un meilleur indicateur du vote populaire en faveur de Donald Trump que le résultat des derniers candidats républicains à la présidentielle.

L’analyse peut paraître anecdotique, sinon triviale. Pourtant, elle est pertinente et confirme un aspect peu commenté de la stratégie de Donald Trump. Dans un article paru le 20 décembre, le magazine "Forbes" détaillait comment Jared Kushner, le gendre du président élu, en charge de sa campagne numérique, a identifié et géolocalisé une vingtaine de groupes cibles : il a recoupé notamment leurs opinions exprimées avec les types d’émissions "likés" sur les réseaux sociaux. Ce faisant, il a pu à son tour cibler les messages de son beau-père pour toucher précisément chacun de ces groupes.

"The Walking Dead" vs "Game of Thrones"

Exemples donnés par "Forbes" : les spectateurs de la série procédurière "NCIS" seraient majoritairement opposés à l’Obamacare, tandis que ceux de "The Walking Dead" sont sensibles à la question de l’immigration. Il est révélateur que dans cette série post-apocalyptique, tournée dans la Géorgie rurale, les ennemis d’un petit groupe de survivants sont autant des zombies que toute personne qui leur est étrangère. La question de l’usage de la force létale, y compris de façon préventive, y est régulièrement abordée.

A l’inverse, la série "Game of Thrones", où la violence et la sexualité sont plus crues, est plus prisée dans les zones démocrates, tout comme les séries d’humour décalé, comme "Les Simpson" ou "South Park".

La question subsidiaire, sur laquelle se pencheront peut-être des chercheurs, reste à savoir si l’idéologie des spectateurs est forgée par les séries ou, au contraire, si ceux-ci affectionnent des programmes qui leur ressemblent et les confortent dans leur opinion. Toujours est-il qu’à l’avenir, les stratèges politiques devront peut-être se soucier tout autant, sinon plus, de l’audimat et de la culture populaire que des sondages…

(1) Emission de télé-réalité qui chronique la vie de la famille Robertson, dont le patriarche est devenu millionnaire en produisant des appeaux pour la chasse au canard. On y célèbre la vie rurale et le travail en famille. La famille Robertson use d’un langage cru et d’un humour décapant.





Le vote Trump recoupe la popularité de vingt programmes télévisés

Sur les deux cartes que nous reproduisons, on peut effectivement constater combien le vote en faveur de Donald Trump (carte du dessus) recoupe presque parfaitement la popularité d’une vingtaine de productions télévisées (carte du bas). Parmi celles-ci : "American Dad !", "Bones", "Grey’s Anatomy", "NCIS", "Supernatural", "The Voice" ou "The Walking Dead".

Le résultat de l’analyse du "New York Times" reflète aussi une fracture sociologique : les spectateurs pro-Trump sont majoritairement ceux des zones rurales, tandis que les citadins ont majoritairement voté en faveur d’Hillary Clinton.

Ces derniers favorisent des émissions comme "American Horror Story’, "Family Guy", "Game of Thrones", "Orange Is the New Black", "Saturday Night Live", "Les Simpson" ou "The Tonight Show".

Une troisième catégorie de spectateurs-électeurs est constituée par ce que nos confrères du "New York Times" appellent la "Black Belt" (la "ceinture noire"), formée par les comtés à population majoritairement afro-américaine, concentrée dans le sud-est des Etats-Unis.

Ceux-ci correspondent à la différence majeure entre les deux cartes - la zone "blanche" correspondant à la Louisiane, le Mississipi, la Géorgie et la Floride, qui apparaît dans la carte de droite.