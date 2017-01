Jamais, estiment nombre d’observateurs à Washington, l’investiture d’un président des Etats-Unis n’a semblé d’aussi mauvais augure. Qu’on l’estime biaisé ou non, ce jugement découle pour une bonne part d’une observation objective : jamais un nouvel occupant de la Maison-Blanche n’a été crédité d’un taux d’opinions favorables aussi faible à son entrée en fonction. Seulement 40 % des Américains approuvent le comportement de Donald Trump depuis son élection, le 8 novembre, selon un sondage CNN-ORC. Ils sont 44 % si l’on se fie plutôt au sondage publié, mardi également, par NBC et le "Wall Street Journal".

"Il avait fallu dix-huit mois à Barack Obama pour tomber à 44 % dans les sondages Gallup, et quatre ans et demi à George W. Bush. M. Trump y est avant même d’avoir été investi", ironisait jeudi le "New York Times". Toute plaisanterie mise à part, ces chiffres ne manquent pas d’inquiéter. Donald Trump a beau ironiser à son tour, en raillant ces sondages qui prédisaient sa défaite à l’élection présidentielle et qui maintenant se piquent de mesurer le soutien dont il jouit, il reste qu’une majorité d’Américains ne fait a priori pas confiance au président qui vient à peine d’être élu.

Cet état d’esprit confère aux cérémonies d’investiture de ce vendredi un caractère inédit. D’ordinaire, l’intronisation d’un nouveau président est l’occasion pour la nation de resserrer les rangs, après les meurtrissures d’une longue et âpre campagne électorale. Sans doute les divergences de vues entre gagnants et perdants ne sont-elles pas dissipées alors comme par enchantement, mais les vainqueurs se dispensent de toute arrogance comme les vaincus oublient leur rancœur. Le temps est ainsi à l’apaisement, dans l’espoir d’une ère nouvelle vouée à l’intérêt général, quand bien même personne ne se fait d’illusions sur la vigueur des joutes politiques à venir.