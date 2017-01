Le nouveau président veut déconstruire rapidement les acquis de son prédécesseur. Le site Internet de la Maison-Blanche a supprimé sa version en espagnol. Seul l'Otan semble trouver grâce aux yeux de la nouvelle administration.





Entré à la Maison-Blanche avec seulement 40 % d’opinions favorables, du jamais vu dans la vie politique américaine moderne, Donald Trump veut donner l’image d’un président en action, déterminé à honorer rapidement ses promesses de campagne. Et à démanteler l’héritage de son prédécesseur.

Comme il l’avait annoncé au cours de la campagne, Donald Trump a donc signé lundi matin un décret retirant les Etats-Unis du traité de libre-échange transpacifique (TPP). Le symbole pouvait difficilement être plus fort : d’un simple coup de crayon, le nouveau président a torpillé la pierre angulaire de la stratégie de Barack Obama en Asie. Négocié d’arrache-pied pendant des années par douze pays bordant le Pacifique, ce traité était vu par l’administration sortante comme un contrepoids à l’influence grandissante de la Chine. Outre l’abandon du TPP, le président républicain a confirmé son intention de renégocier rapidement l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) avec les dirigeants du Canada et du Mexique.

La carotte et le bâton

Lundi et mardi, Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche une quinzaine de patrons de grandes entreprises américaines, dont Dell, Johnson&Johnson, Dow Chemical, Lockheed Martin et les géants de l’automobile (Ford, General Motors et Fiat Chrysler). Maniant à la fois la carotte et le bâton, il leur a promis des baisses d’impôts massives et un assouplissement de 75 % de la réglementation, tout en les menaçant de lourdes taxes douanières en cas de délocalisations. Aux leaders syndicaux, qu’il a également reçus, Donald Trump a promis ouverture d’usines et création d’emplois. "Nous allons remettre beaucoup de gens au travail. Nous allons faire preuve de bon sens", a-t-il déclaré. En retirant les Etats-Unis du TPP et, plus largement, en remettant en cause les bénéfices des accords multilatéraux de libre-échange, Donald Trump ne rompt pas seulement avec Barack Obama. Il met également fin à plusieurs décennies de consensus bipartisan parmi ses prédécesseurs et brouille les lignes politiques à Washington, où le parti républicain demeure largement libéral et pro-business.