En promettant de reprendre "vigoureusement" l’enrichissement de son uranium, l’Iran a aussi averti les Etats-Unis des conséquences "déplaisantes" probables qu’aurait son retrait de l’accord international qui bride son programme nucléaire.

"L’Amérique n’aurait jamais dû craindre que l’Iran produise une bombe nucléaire, mais nous poursuivrons vigoureusement notre enrichissement si le président Trump se retire officiellement de l’accord" sur le programme nucléaire de l’Iran, a déclaré samedi à New York le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. Donald Trump menace depuis sa campagne présidentielle de "déchirer" cet accord conclu mi-juillet 2015 - sous son prédécesseur Barack Obama - par l’Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu, plus l’Allemagne.

(...)