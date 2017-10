"C'est un acte maléfique", a indiqué le président des Etats-Unis Donald Trump lundi, dans sa première déclaration officielle prononcée depuis la Maison Blanche à Washington à la suite de la fusillade qui a fait au moins 50 morts à Las Vegas dans la nuit de dimanche à lundi.

Le président américain n'a pas commenté la revendication publiée par l'organisation Etat islamique. "Nous sommes tous choqués et tristes", a déclaré Donald Trump. (...) "Il (le tireur) a assassiné brutalement plus de 50 personnes et en a blessé plus d'une centaine. (...) Nous prions pour les familles des victimes. Nous les aiderons à traverser cette période extrêmement sombre."

Le président américain a également remercié les forces de police et les secouristes et leur "réaction miraculeuse". "Ils ont fait preuve de courage et de rapidité".

Donald Trump n'a fait aucun commentaire sur l'état de l'enquête, consacrant son allocution à un appel à l'unité de la nation. Il se rendra mercredi à Las Vegas.

"Notre unité de ne peut pas être brisée par le mal, nos liens ne peuvent pas être défaits par la violence et, bien que nous ressentions de la colère face à l'assassinat insensé de nos compatriotes, c'est l'amour qui nous définit aujourd'hui", a-t-il déclaré, sans répondre aux questions de la presse.

"Nous prions en attendant le jour où le mal sera banni, et où les innocents seront protégés de la haine et de la peur", a dit, sombre, le dirigeant.





Le débat sur les armes jugé prématuré

La Maison Blanche a estimé lundi qu'il serait "prématuré" de lancer un débat sur l'encadrement des ventes d'armes à feu aux Etats-Unis quelques heures après la fusillade de Las Vegas qui a fait au moins 58 morts.

"Aujourd'hui est une journée pour consoler les survivants et pleurer ceux que nous avons perdus", a déclaré Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de Donald Trump. "Il serait prématuré de parler de politique quand nous ne connaissons pas tous les faits", a-t-elle ajouté, mettant en garde contre la tentation de "créer des lois qui n'empêcheraient pas" ce genre de tragédies.