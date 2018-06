La région connaît "une paix jamais vue au cours des 40 dernières années" et "l'Etat n'a jamais été aussi proche du peuple", a lancé M. Erodgan, candidat à un nouveau mandat présidentiel. Les autorités turques continuent de combattre dans la région l'insurrection kurde qui a débuté en 1984.





Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui menait initialement une lutte armée pour un Etat kurde indépendant, réclame à présent une plus grande autonomie pour la région.





Il est considéré comme une organisation terroriste par Ankara, par les Etats-Unis et par l'Union européenne. M. Erdogan a soutenu des pourparlers au début de la décennie, mais un cessez-le-feu a volé en éclats en 2015 et des combats entre forces gouvernementales et rebelles kurdes se produisent régulièrement depuis.