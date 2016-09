Turquie: les descendants d’esclaves africains veulent renouer avec leur histoire

International

Le parc Efeoglu est un grand espace boisé où les familles d’Izmir viennent trouver refuge lors des chaudes journées d’été, en mangeant quelques brochettes de viande et en écoutant de vieilles chansons turques à l’ombre des arbres. Mais depuis quelques années, l’espace d’un samedi, les mélopées turques font place à la musique pop africaine, sous l’air parfois étonné des habitués du lieu. Car c’est ici, au sud-est de la métropole de la région égéenne, que se déroule désormais la "Fête de la Vache", rassemblement annuel des Turcs d’origine africaine.

Ils sont probablement plus de 10 000, peut-être jusqu’à 20 000 descendants d’esclaves arrachés à leurs terres et asservis à l’époque ottomane, au XIXe siècle. Certains ont été amenés de force en Crête après avoir été regroupés au Soudan, lorsque l’influence de l’Empire s’étendait au-delà des sources du Nil. D’autres ont été achetés dans les marchés d’esclaves de la Mecque, quand des notables, de retour de pèlerinage, en faisaient l’acquisition - ce qui explique que dans le langage courant, et jusqu’à aujourd’hui, on désigne parfois les Afro-Turcs comme des "Arabes".

(...)