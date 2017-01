Beppe Grillo, fondateur en Italie du Mouvement Cinq Etoiles (M5S), anti-euro, veut rejoindre les libéraux européens au Parlement de l'UE, et quitter le groupe dont le M5S est membre aux côtés des Britanniques de l'Ukip, partisans du Brexit.

"Rester membre de l'EFDD revient à affronter les prochains deux ans et demi sans un objectif politique commun", écrit Beppe Grillo sur son blog, en faisant référence au groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe, essentiellement composé du M5S et de l'Ukip de Nigel Farage. Le "garant" et fondateur du Mouvement, qui prône la tenue d'un référendum en Italie pour abandonner l'euro, propose de rejoindre le groupe des libéraux européens, l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, qui défend en revanche la monnaie unique et l'intégration européenne.

M. Grillo dit avoir envisagé de rejoindre le groupe des Verts européens, mais ce dernier a refusé "le dialogue", selon le fondateur du M5S. Si le M5S devait rejoindre le groupe des libéraux européens, celui-ci deviendrait la troisième force politique représentée au Parlement européen, derrière le Parti populaire européen (PPE, centre-droit) et le groupe des Socialistes et démocrates, ajoute M. Grillo. Les sympathisants du Mouvement Cinq Etoiles sont invités à voter par internet sur cette proposition jusqu'à lundi midi (11H00 GMT).