Lviv… On n’est guère spontanément tenté d’y faire escale, si l’on songe à s’aventurer en Europe orientale. On partira plus volontiers à Prague, à Cracovie ou à Budapest, sans parler de Moscou, sinon mieux encore de Saint-Pétersbourg. Et pourtant, la capitale historique de l’ancienne Galicie, devenue aujourd’hui la cité la plus importante d’Ukraine occidentale, mérite le détour, comme le confirme l’inscription de l’ensemble architectural de la vieille ville sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. A la différence de ses habitants, Lviv n’a pas trop souffert de la guerre, bien qu’Hitler ait ordonné, à l’heure de la retraite, de détruire la ville - tout comme il voulut anéantir Paris avant que Leclerc et les troupes américaines n’y entrent. Ses murs, comme ceux de Cracovie, ont échappé à des bombardements et des combats de rues comparables à ceux qui ont réduit Varsovie en poussière.

En revanche, la population de Lviv fut suppliciée. Pendant les trois années d’occupation nazie, la communauté juive fut pratiquement exterminée, avec la complicité des nationalistes ukrainiens qui la jugeaient complice des tortionnaires du NKVD, la police politique stalinienne venue dans les bagages de l’Armée rouge lors de son offensive rendue possible par la conclusion du traité germano-soviétique d’août 1939. Sur les quelque 100 000 juifs recensés dans la ville, à cette époque, on estime à un millier le nombre de ceux qui survécurent aux hostilités. Aujourd’hui, ces rescapés (s’il en reste) et leurs héritiers n’ont pas meilleure réputation : nombre d’Ukrainiens leur reprochent d’avoir fait main basse sur le gouvernement.

"Le président Petro Porochenko, son prédécesseur Viktor Iouchtchenko, l’ancienne Premier ministre Ioula Timochenko, tous ces gens dont le patronyme se termine en ‘ko’, ce sont des juifs", généralise un chauffeur de taxi écœuré par la médiocrité de son niveau de vie et par la corruption endémique dont souffre le pays. "Porochenko se remplit les poches avec l’argent du FMI grâce auquel les autorités passent des contrats militaires avec ses entreprises ! Ses usines de chocolat tournent à plein rendement de l’autre côté du front…"