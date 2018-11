Au moins six personnes ont été tuées lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser lundi à Kaboul à proximité d'une foule manifestant contre des attaques talibanes à l'encontre de la minorité ethnique Hazara.

Six personnes ont été tuées et 20 autres blessées, a indiqué un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish. L'attentat s'est produit à quelques centaines de mètres de la "zone verte", un périmètre archi-protégé dans la capitale, près d'une école française, de la présidence afghane et d'un des principaux hôtels de luxe de la ville.

"Le kamikaze à pied visait les manifestants. Mais il a été stoppé à un check-point à 200 mètres" de leur rassemblement, a déclaré l'adjoint au porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi. La plupart des victimes sont des membres des forces de sécurité, a-t-il ajouté.

Un policier présent sur le lieu de l'explosion a indiqué à l'AFP compter dix à quinze victimes au sol. La plupart d'entre elles faisait partie des services de renseignement et de la police, a-t-il poursuivi.