Un Australien de 18 ans réalise un vol solitaire autour du monde

Un Australien de 18 ans a clôturé samedi un tour du monde à bord d'un avion monomoteur, devenant ainsi le plus jeune à avoir effectué un tel vol solitaire.

"J'ai la tête dans les nuages", a lâché Lachlan Smart lors de son atterrissage à Marcoola, dans l'Etat du Queensland, d'où il était parti le 4 juillet. Lachlan Smart a terminé son exploit à 18 ans, sept mois et 21 jours. Le précédent record était détenu par un Américain d'un an plus âgé.

L'Australien s'est arrêté 24 fois dans quelque 15 pays pour pouvoir inscrire son voyage au Guiness Book des records. Le jeune homme a dû faire face à quelques difficultés pendant son périple, notamment des turbulences pendant cinq heures au dessus de l'Arabie saoudite ou des soucis de contrôle aérien en Inde, en Malaisie et en Indonésie. Il n'a cependant rencontré aucun problème majeur avec son engin.