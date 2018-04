257 personnes ont péri dans l'accident d'un avion de l'armée mercredi près de Boufarik, à 30 kilomètres au sud-ouest d'Alger. Ce bilan a été confirmé par les autorités. L'avion serait un Iliouchine IL-76 de fabrication soviétique. Un précédent bilan faisait état d'une centaine de morts.

L'avion de transport devait atterrir dans la journée à Tindouf, dans le sud-ouest du pays. Selon un photographe de l'AFP sur place, l'appareil s'est écrasé dans un champ à proximité immédiate de la base.

Des centaines d'ambulances et des dizaines de véhicules de pompiers, sirènes hurlantes, ont convergé vers l'épave. Sur les images retransmises par une chaîne algérienne, on voit une fumée noire s'élever aux abords d'une autoroute et une foule de badauds et de responsables de la sécurité se tenant dans un pré aux alentours du site du crash.

© AP



A en croire un responsable du Front de libération nationale (FLN, le parti au pouvoir en Algérie), 26 membres du Front Polisario (qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, ndlr) se trouvaient à bord de cet appareil.

En février 2014, 77 personnes - militaires et membres de leurs familles - avaient péri dans l'accident d'un Hercules C-130, appareil de transport de l'armée algérienne, qui s'était écrasé alors qu'il survolait le mont Fortas, près d'Oum El Bouaghi (500 km à l'est d'Alger). Une personne avait survécu. Le ministère de la défense avait attribué l'accident aux mauvaises conditions météorologiques.

© AFP