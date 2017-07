Un Belge de 57 ans, déséquilibré, a tenté de porter un coup de couteau à un militaire qui patrouillait près de la gare de Lille-Flandres lundi matin, rapporte le quotidien français La Voix du Nord. L'individu n'a pas atteint sa cible et a été interpellé puis placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés vers 10h45.

Le quinquagénaire s'est approché d'une patrouille de militaires et a tenté de porter un coup de couteau à l'un des soldats. Repoussé, il est tombé au sol et a été maîtrisé par les militaires. Il a ensuite été menotté et embarqué.

Selon la police, il ne s'agit pas d'un acte terroriste mais celui d'un désespéré qui aurait tenté un geste suicidaire. La préfecture précise qu'une lettre dans laquelle il faisait part de son intention de mettre fin à ses jours a été trouvée sur lui.

L'arme utilisée serait un couteau Opinel, ajoute le quotidien nordiste.