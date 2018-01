Si vous êtes aérodromophobe, ces images ne vont pas rassurer.

Le Boeing-737 qui venait d'Ankara a fini sa course sur les bords de la mer Noire arrêté par la boue selon Euro News.

Les 162 passagers et le personnel de bord sont indemnes et ont pu être évacués sans peine comme l'a expliqué la compagnie dans un communiqué mais ils ont sans doute eu la peur de leur vie. L'aéroport a été fermé par précaution. Le verglas pourrait être la cause de cette sortie de piste. Les images sont quant à elles impressionnantes.