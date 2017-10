A Wavre, dimanche soir, un automobiliste a filmé un cerf dans les rues de la ville. Une image insolite qui a fait sourire.

En France, une affaire autour d'un autre cerf a moins fait rire. Ce samedi après-midi, comme le raconte Le Courrier Picard, juste après 16 heures, un animal a été poursuivi par l'équipage de vénerie la Futaie des amis (chasse à courre) dans un village de l'Oise: Lacroix-Saint-Ouen.

L'animal dans sa fuite a trouvé refuge dans le jardin d'une propriété privée. Un chasseur a alors enjambé le portail et abattu le cerf de 150 kilos de deux détonations. Les gendarmes et les chasseurs l'ont ensuite traîné dans le sous-bois.

"Cela devenait trop dangereux"

Après l'incident, l'affaire a fait polémique puisque des riverains se sont massés sur le trottoir durant l'incident et notamment des manifestants anti-vénerie.

Les chasseurs se défendent. "Lorsque malheureusement un animal se réfugie dans une propriété privée, les règles sont d’une clarté limpide", a affirmé ainsi au Parisien Pierre Deboisguibert, secrétaire général de la Société de Vénerie. "Les chiens sont rappelés et on prévient les forces de l’ordre. Les gendarmes doivent ensuite entrer en contact avec les propriétaires des lieux qui doivent prendre une décision". Il y a alors deux solutions selon lui. Soit le propriétaire décide de repousser la bête vers la forêt, "soit il ne veut pas en entendre parler et donne son accord pour l’abattage de l’animal."

Les propriétaires absents ont été apparemment joints, explique Alain Drach, le président de la Futaie des amis au Parisien. "C’est pour ça que je suis entré chez eux et que j’ai tiré. L’animal était coincé dans une descente de garage, nous avons essayé de l’en sortir pendant cinquante minutes. Il devenait dangereux. Un animal aux abois, ce qui était le cas, devient notre propriété. Nous sommes responsables en cas d’incident. Servir un animal aux abois (NDLR: le tuer) n’est pas une action de chasse, en vertu de la circulaire de 1982."

Une voisine assure, pourtant, que les propriétaires étaient contre le fait de tuer cet animal. Alain Drach, en accord, avec les gendarmes, a quand même pris cette décision. "Cela devenait trop dangereux, que ça plaise ou pas aux propriétaires."

Menaces de mort sur les réseaux sociaux

Le maire de la ville Jean Desessart (Les Républicains) s’est quant à lui dit "choqué", arguant qu’un "arrêté municipal interdit pourtant la chasse à courre sur le territoire de la commune."

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont également élevées pour dénoncer la mort de l'animal.

Le chasseur a expliqué au Courrier Picard qu'il comptait porter plainte. Il aurait ainsi reçu 150 menaces de mort. "J’ai reçu 500 messages sur Messenger, 50 SMS, 150 mails… J’ai déposé une lettre recommandée pour exiger que soient retirés les propos diffamatoires tenus à mon encontre."

La Société de vénerie, "embarrassée par cet incident rarrissime" a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet incident.

Samedi prochain, à l’occasion de la Saint-Hubert, le patron des chasseurs, une manifestation anti-chasse à courre se tiendra à Saint-Jean-aux-Bois juste à côté du lieu de l'incident. Pour rappel, la chasse à courre est interdite en Région wallonne depuis 1995.