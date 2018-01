Ce couple a eu une bien mauvaise surprise en revoyant leur maison mise en location sur Airbnb.

Odeur d'alcool et de fumée imprégnée, mobilier détruit, déchets sur le sol ; le jeune homme qui a loué leur logement via la plateforme américaine a littéralement détruit la maison.

"Le frigo ne marche plus, le lave-vaisselle est cassé, le canapé a été démonté, le lit de ma fille était dans la baignoire, le lustre du salon était arraché, la douche était descellée", expliquent les propriétaires Marina et Julien qui semblent avoir du mal à faire un inventaire complet des dégâts. Pourtant, comme l'explique Ouest France, tout avait relativement bien commencé.

Etant donné qu'il devait partir quelques jours à Paris, le couple décide de louer sa maison située à Sainte-Colombe, près de Rennes "comme une quinzaine de fois auparavant". Un jeune homme se montre intéressé et la location du 30 décembre au 2 janvier est conclue. La condition? Ne pas fumer à l'intérieur et ne pas faire de fête. Puisque le jeune homme annonce n'inviter que cinq personnes pour le Nouvel An, le couple ne se méfie pas. Malheureusement, le contrat n'a pas été respecté. Le 1er janvier, les voisins alertent Marina et Julien quant au fait qu'il y avait "une quarantaine de personnes à la maison". Paniqués, ils décident de rentrer sur le champ. Ils appellent les gendarmes qui leur conseillent de partir : étant donné que la location est conclue jusqu'au 2, ils ne peuvent pas rentrer.

C'est donc le lendemain qu'ils constatent les dégâts de leurs propres yeux. "Tout est cassé", résume Marina, bouleversée.

Ce qu'ils gagnaient via Airbnb leur permettait de partir en vacances. Dans ce cas précis, ils ont écopé de mois et de mois de travaux.

Alerté, Airbnb a supprimé le profil du locataire. L'entreprise a également proposé un logement temporaire au couple et les assiste "dans le cadre de la garantie hôte".

En attendant, une cagnotte en ligne a été créée par un de leur ami afin de leur donner un petit coup de pouce.