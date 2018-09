Petit pays enclavé, pauvre, la Macédoine est confrontée depuis un quart de siècle à un conflit avec son voisin grec qui lui dénie le droit de s'appeler "Macédoine".

Ses citoyens votent dimanche pour dire s'ils acceptent que leur pays soit rebaptisé "République de Macédoine du nord" pour mettre un terme à ce litige.

Un acronyme comme nom de baptême

A l'ONU comme pour les responsables de l'Union européenne, Macédoine se dit ARYM en français, FYROM en anglais ("Ancienne République yougoslave de Macédoine" et "Former Yugoslav Republic of Macedonia"). C'est la conséquence de son conflit avec la Grèce pour qui la "Macédoine" est une de ses provinces septentrionales. Plusieurs capitales, dont Washington, Moscou et Pékin, reconnaissent toutefois ce nom de "Macédoine". Mais pas l'Union européenne.

Drapeau trompeur

Au nord-ouest du pays, le voyageur pourrait se croire en Albanie: le drapeau albanais et son aigle bicéphale flottent sur de nombreux villages.

Pays dépourvu d'accès à la mer, la Macédoine est peuplée de 2,1 millions d'habitants, majoritairement slaves orthodoxes, mais avec une minorité albanaise pesant pour 20 à 25% de la population. Leurs principaux partis appartiennent à la coalition au pouvoir menée par les sociaux-démocrates.

Après avoir échappé aux conflits intercommunautaires des années 1990 en ex-Yougoslavie, la Macédoine a semblé basculer en 2001: les affrontements entre rebelles albanais et forces macédoniennes ont fait entre 100 et 200 morts jusqu'aux accords d'Ohrid. Ceux-ci ont offert des droits étendus aux Albanais, dont les partis sont dans la coalition au pouvoir menée par les sociaux-démocrates.

Un pays pauvre

La Macédoine est un des pays les plus pauvres d'Europe, avec un salaire moyen inférieur à 400 euros, et 20 à 25% d'un chômage qui touche durement les jeunes (plus de quatre sur dix, selon les statistiques officielles).

Cette situation est une des principales causes de l'exode de la population. Il est massif même si les autorités ne donnent aucun chiffre officiel et n'ont pas organisé de recensement depuis 2002. Selon la Banque mondiale, dans les dix dernières années, environ un demi-million de personnes ont émigré. Soit un quart de la population vivant officiellement dans le pays aujourd'hui.

Des célébrités disputées

Deux personnages historiques emplissent de fierté les Macédoniens: Mère Teresa et Alexandre Le Grand. Sauf que les deux leur sont disputés. Le second est revendiqué par les Grecs, quand les Macédoniens ont répliqué en couvrant le territoire de ses statues. Même si avec le réchauffement des relations avec Athènes, l'aéroport et l'autoroute "Alexandre Le Grand" de Skopje ont été débaptisés.

Quant à la première, si elle est née à Skopje, les Albanais la revendiquent aussi.

Autre motif de fierté, l'"ajvar", un condiment à base de poivrons. Même si là, ce sont les Serbes et les Bosniens qui en contesteront la propriété aux Macédoniens.

Du soleil sans électricité

Il est sur le drapeau national mais aussi dans le ciel: la Macédoine compte 280 jours d'ensoleillement par an. Pourtant, elle est une des nations européennes qui produit le moins l'énergie solaire: 0,04% de la production totale, selon l'agence de l'énergie.

Le soleil attire toutefois les touristes dans ce tout petit pays montagneux, paradis de la randonnée, avec ses trois parcs nationaux, ses cinquante lacs et ses milliers de kilomètres de sentiers. Mélange de gastronomies d'origine ottomane, méditerranéenne et austro-hongroise, la cuisine macédonienne est réputée dans les Balkans. Tout comme son vin.