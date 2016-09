Un évêque anglais révèle son homosexualité

Rédaction en ligne avec Belga et The Guardian Publié le samedi 03 septembre 2016 à 21h47 - Mis à jour le dimanche 04 septembre 2016 à 00h01

International

Dans une interview accordée au journal anglais The Guardian , Nicholas Chamberlain, évêque de la région de Grantham, a publiquement fait son coming-out. "Ce n'est pas une décision personnelle d'attirer les projecteurs", a-t-il déclaré en entretien. Chamberlain a été la cible des menaces formulées par un journal régional, lequel hésitait à diffuser l'information concernant l'orientation sexuelle de l'évêque. Celui-ci a alors pris les devants.





Avec cette déclaration symbolique, Chamberlain espère alarmer les plus conservateurs de l'église anglicane, ceux qui ont peur que la religion se détourne de ses valeurs originelles. Il a été consacré en novembre dernier, lors d'un rendez-vous au cours duquel tous les invités étaient au courant de sa situation personnelle. Justin Welby, archevêque de Canterbury, était présent. "Je suis pleinement conscient de la relation amoureuse et à long terme dans laquelle l'évêque Chamberlain est impliqué, a-t-il assuré. Sa consécration en tant qu'évêque de Grantham s'est basée sur ses compétences à servir l'église dans le diocèse de Lincoln. Il vit selon les traditions des évêques et sa sexualité est sans intérêt quant à ses fonctions."





Lorsqu'il s'est lancé dans le processus d'intégration au diocèse, Chamberlain était "lui-même. Ceux qui ont y participé savaient tous." Et quand il en vient à parler de sa relation, il la qualifie d'"entière, fidèle. Nous avons les mêmes opinions et nous apprécions la compagnie de l'autre."