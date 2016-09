Un lieu pour prier les trois dieux à Jérusalem

International

Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations." Les mots du prophète Isaïe ont sonné étrangement juste cette semaine à Jérusalem, la ville trois fois sainte, à la veille de la fête musulmane de l’Aïd el-Kebir et à quelques semaines du Nouvel An juif, Rosh hashana (cette année, les 3 et 4 octobre). Car c’est bien une "Maison de prière partagée" qui a ouvert ses portes du 5 au 11 septembre, au Centre de Musique de la vallée de Hinnom, près de la vieille ville. Baptisé "Amen", le projet est rattaché à Mekudeshet, un programme du festival Saison de culture à Jérusalem.

Ses initiateurs, la rabbin Tamar Elad Appelbaum, fondatrice de la communauté Sion rattachée au mouvement juif Massorti, et Yair Harel, musicien spécialiste de la liturgie juive, souhaitaient voir les croyants des trois religions prier ensemble à Jérusalem. L’idée d’un lieu propice germe, elle est validée par la municipalité avant que les représentants de divers courants religieux ne soient sollicités : le rabbin Dov Zinger, directeur de la yeshiva (centre d’études de la Torah et du Talumd) orthodoxe Mekor Chaim; Ibtisam Mahameed, investie dans le soutien aux femmes musulmanes dans le nord d’Israël; le Père Rafic Nahra, prêtre du vicariat Saint-Jacques, une communauté catholique de langue hébraïque ou encore le sheikh soufi de Jaffa, Ihab Balha. Tous adhèrent au projet.