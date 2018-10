La raison de cette demande: les chiens ne sont pas autorisés dans le supermarché pour une question d'hygiène. Arthur, victime d'une atteinte rétinienne génétique et qui a besoin de son chien pour se déplacer, refuse de quitter le magasin et clame son droit à l'accès à tous les lieux ouverts au public avec son chien d'assistance.

Mais le directeur du Monoprix n'en démord pas. "Je ne peux pas accepter votre chien ici", déclare-t-il avant d'annoncer qu'il avait l'intention d'appeler la police si Arthur n’obtempérait pas. Une provocation, selon le jeune homme malvoyant, qui se défend d'autant plus.

Plusieurs clients du magasin s'interposent et prennent la défense d'Arthur. La scène tourne mal lorsque le personnel de sécurité s'empare de Loya et sort l'animal de force du magasin. "Ne touchez pas à mon chien", crie, désespéré, Arthur.

La vidéo, filmée par une tierce personne, qui semble être un client, a été publiée sur la page YouTube et Facebook d'Arthur. A la fin de celle-ci, le jeune homme rappelle que la loi française autorise les chiens-guides partout, ce compris dans les supermarchés.

Monoprix présente ses excuses

Suite à cet incident, qui n'est pas le premier, Monoprix a tenu à s'excuser en se fendant d'un tweet.

Auprès de l'AFP, la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugle (FFAC) a dénoncé mardi "cette séquence assez choquante, qui plus est avec l'usage de la violence", rappelant que les chiens guides sont formés pendant deux ans. "Ils sont dressés pour ne jamais attaquer, même si leur maître est agressé, ou pour ne pas aller renifler voire manger des aliments. D'ailleurs on voit bien dans la vidéo que durant toute la séquence Loya reste absolument calme, couchée aux pieds de son maître, et n'oppose aucune résistance", précise Yolande Desousa, chargée de communication de la FFAC.

Selon la FFAC, 88 cas de refus d'accès à une personne accompagnée d'un chien guide ont été constatés en 2017. Jusque-là selon l'association aucune plainte n'a jamais abouti en justice, malgré l'amende de 450 euros prévue par la loi.

Des cas fréquents en Belgique

Chez nous, des incidents similaires sont aussi à déplorer. Récemment, une jeune femme s'est vu refuser l'entrée dans la boutique Häagen-Dazs de l'avenue Louise (qui n'existe plus aujourd'hui), à Bruxelles, car elle était accompagnée de son chien-guide. Françoise, malvoyante bruxelloise, s'est, elle aussi, retrouvée dans ce genre de situations à plusieurs reprises.

"Interdire l’entrée d’un chien d’assistance à une personne en situation de handicap peut être considéré comme un acte illégal de discrimination fondée sur le handicap en vertu de la législation antidiscrimination. Il s’agit donc d’un droit et non d’une faveur. Par ailleurs, interdire l’entrée d’un chien d’assistance à une personne en situation de handicap est contraire à la convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées", déclare notamment Unia, l'ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme