Un cas de poliomyélite a été rapporté au Venezuela, pays confronté à une sévère crise économique et politique, des décennies après l'éradication de la maladie dans ce pays, a annoncé l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). Selon l'organisation, il s'agit d'un enfant qui n'a pas été vacciné et qui vit dans une région particulièrement pauvre dans l'état de Delta Amacuro.

La poliomyélite est une maladie causée par une lésion de l'axe gris de la moelle épinière qui touche plutôt les enfants. Elle peut être prévenue en administrant un vaccin. Le dernier cas de poliomyélite aiguë signalé au Venezuela remonte à 1989, a dit à l'AFP un ancien ministre de la Santé, Jose Felix Oletta.

"Ce virus touche notamment des personnes souffrant de malnutrition et qui n'ont pas été vaccinées", a ajouté M. Oletta. Il a reproché aux responsables au sein du gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro d'avoir attendu plus d'un mois avant de notifier l'OPS. Les règlements internationaux prévoient un délai de 24 heures pour informer de la détection d'un tel cas. Dévasté par une grave crise économique et politique, le Venezuela a également enregistré l'année dernière 85% des cas de rougeole sur l'ensemble des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, selon l'OPS.

Sur 1.685 cas de rougeole signalés dans la région, 1.427 l'ont été enregistrés au Venezuela, indique l'OPS dans un rapport publié samedi.