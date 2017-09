Un nouveau séisme de magnitude 6,1 a secoué samedi le sud du Mexique et a été ressenti jusque dans la capitale, quatre jours après le tremblement de terre qui a fait presque 300 morts dans le pays.

L'épicentre de cette secousse survenue à 12h53 GMT a été localisé dans l'Etat de Oaxaca, dans le sud du Mexique, a indiqué l'institut sismologique mexicain, qui avait dans un premier temps évalué la magnitude à 6,4.

Ce nouveau séisme, dont l'épicentre est plus éloigné de la capitale que celui du 19 septembre, de magnitude 7,1, a été ressenti à Mexico mais la protection civile a indiqué n'avoir déploré aucun dégât dans l'immédiat.

Le responsable national de la protection civile, Luis Felipe Puente a notamment tweeté que "pour le moment aucun dommage n'a été rapporté. Nous poursuivons la surveillance".

Dans la capitale, les recherches de survivants menées sans relâche depuis quatre jours ont dû être interrompues au moment de l'alerte, qui a poussé hors de leurs domiciles de nombreux habitants. Certains, encore traumatisés par le tremblement de terre de mardi, ne cachaient pas leur inquiétude.

"Oh mon Dieu, ayez pitié!" s'est exclamée Teresa Martinez, 74 ans, en se précipitant dans la rue.

"Cette fois, on n'a pas senti la terre bouger. Peut-être qu'on commence à être habitué depuis le dernier" séisme, commentait plus calmement Pablo Martinez, qui a rapidement quitté son immeuble avec sa fille de six ans dans les bras.

L'alerte a été levée à Mexico un peu plus d'une heure après la secousse.

Le dernier bilan du séisme de mardi fait état de 298 morts, dont 160 à Mexico, 73 dans l'Etat de Morelos et 45 à Puebla. Ce tremblement de terre est survenu 32 ans jour pour jour après celui de 1985, qui avait dévasté Mexico en faisant plus de 10.000 morts, et jusqu'à 30.000 selon certaines estimations.