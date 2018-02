L'animateur de radio Patrick Connor a été renvoyé pour des commentaires sexuellement inappropriés qu'il a tenus au sujet d'une médaillée d'or olympique en snowboard: Chloe Kim.

Selon CNN, le co-animateur de l'émission satirique Barstool Sports a eu des mots on ne peut plus déplacés à propos de l'athlète de 17 ans. "Son 18ème anniversaire est le 23 avril, et le compte à rebours est commencé, bébé. C'est ce que j'aime chez les lycéennes."

Avant d'ajouter: "Elle est super bonne. Si elle avait 18 ans, tu n’aurais pas honte de dire qu'elle a un beau petit c**. Et c’est le cas ! Elle est adorable. Je suis un grand fan de Chloe Kim."

Le directeur des programmes de la radio KNBR qui émet à San Francisco a immédiatement décidé de mettre fin à sa collaboration avec Patrick Connor.

Les auditeurs ont en effet massivement appelé pour dénoncer ses propos.