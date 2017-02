Un Canadien sur quatre serait favorable à une restriction de l'immigration au Canada similaire à celle promue par Donald Trump aux Etats-Unis, selon un sondage publié lundi.

Entre novembre 2015 et février 2016, l'opinion publique avait évolué en faveur des politiques d'accueil des réfugiés, mais les récentes arrivées de migrants illégaux en provenance des États-Unis pourraient montrer "les limites de combien de migrants les Canadiens veulent accepter", selon le communiqué de l'institut Angus Reid, à l'origine du sondage.

Au cours de ces dernières semaines, des dizaines de demandeurs d'asile ont traversé illégalement la frontière canado-américaine pour demander le statut de réfugié au Canada, faisant craindre à certains des problèmes de sécurité si les arrivées s'intensifiaient avec le retour des températures printanières.

La majorité des personnes interrogées (58%) considèrent que le gouvernement accueille suffisamment de réfugiés (actuellement 40.000 par an) ou voudrait en accueillir davantage. En revanche, plus de 40% estiment que "le nombre est déjà trop élevé et le Canada ne devrait pas accueillir davantage de réfugiés", selon les résultats du sondage.

Sur la question de l'intégration des réfugiés syriens dans leurs communauté d'accueil, plus de la moitié des Canadiens sont "plutôt d'accord" ou "totalement d'accord" avec le fait que les nouveaux venus "ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer dans la société canadienne."

La semaine dernière, la proposition d'une motion condamnant l'islamophobie par le gouvernement fédéral suite à la fusillade dans une mosquée de Québec et à la hausse des actes anti-musulmans a divisé le paysage politique, l'opposition conservatrice considérant le terme trop restrictif. A quelques mois de désigner le nouveau chef du parti, le débat entre les candidats conservateurs s'est notamment cristallisé autour de la notion de "valeurs canadiennes".

Au cours de ses premières semaines à la Maison Blanche, Donald Trump a signé une série d'ordres exécutifs visant à mettre en place ses promesses de campagne, l'un de ces décrets restreignait notamment l'immigration en provenance de sept pays à majorité musulmane, avant d'être suspendu par la justice fédérale américaine.

Le sondage, réalisé sur internet entre le 6 et le 9 février et financé par l'institut Angus Reid, s'appuie sur les réponses de 1.508 Canadiens sélectionnés aléatoirement dans une base de données de l'institut et comprend une marge d'erreur d'environ 2,5%.