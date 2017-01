Un nouveau séisme de magnitude 5,4 a frappé mercredi matin le centre de l'Italie, dans une zone actuellement sous la neige et déjà frappée par une série de séismes plus puissants en août et en octobre.

La secousse, évaluée à 5,4 par plusieurs instituts de contrôle, a été ressentie jusqu'à Rome mais aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat.