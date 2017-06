Un sniper des forces spéciales canadiennes a battu de plus d’un kilomètre le record mondial du tir d’élite, en abattant à 3 540 mètres un combattant de Daech en Irak.

L’information a été brièvement confirmée par l’armée canadienne, qui l’attribue à un tireur du groupe très secret du "Joint Task Force 2", chargé de la lutte antiterroriste à l’intérieur et à l’extérieur du Canada.

Le record précédent était détenu par le caporal britannique Craig Harrison, lors d’une intervention en Afghanistan en novembre 2009. Le tir portait sur une distance de 2 475 mètres.

Le soldat canadien, qui n’a pas été identifié pour des raisons de sécurité, était accompagné d’un spotter dont le rôle crucial consiste à calculer les facteurs influençant la trajectoire (courbe) de la balle, comme le vent, la pression atmosphérique ou la température. Le spotter dispose en général d’une optique longue-vue qui grossit jusqu’à 60 fois l’objectif.

Le tir a été certifié par caméra vidéo et d’autres moyens. L’arme était un fusil McMillan TAC-50 produit à Phoenix (Arizona) et utilisé notamment par les armées américaine, turque, jordanienne et israélienne.

"Le tir en question a en fait neutralisé une attaque de Daech sur les forces irakiennes", a expliqué une source militaire au quotidien canadien "Globe and Mail". "Plutôt que de larguer une bombe qui pourrait potentiellement tuer des civils, c’est une application de force très précise et parce que le tir venait de très loin, les gars n’avaient aucune idée de ce qui se passait."

Plusieurs forces spéciales, dont les Belges, sont engagées dans le conflit irakien mais restent en soutien de l’armée irakienne. Le tir de sniper permet d’intervenir de loin sans être physiquement sur la ligne de front.

"En Belgique, nous n’enregistrons pas les records", explique un instructeur du centre de compétence sniper de Marche-les-Dames, qui se dit "impressionné" par la performance canadienne. "Cela fait froid dans le dos." L’armée belge dispose de plusieurs détachements de snipers qui sont intégrés dans les unités de combat.

© IPM