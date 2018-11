Sentant la magouille, les deux clients ont alors sorti leur téléphone portable pour filmer la scène en demandant au chauffeur de leur montrer sa licence. "Les taxis sont très chers à Paris", explique l'homme au volant, un peu énervé. "Vous ne pouvez pas me filmer comme cela, à Paris, c'est illégal !"

Alors que la course devait coûter entre 50 et 70 euros, le couple thaïlandais demande au chauffeur de le déposer devant un commissariat. "Vous me payez et ensuite vous allez à la police", s’agace le taximan.

Après avoir finalement réglé la course 200 euros, les deux touristes se sont entretenus avec le journal français Le Parisien. "Les portes étaient verrouillées, et nous avions tous nos bagages dans le coffre. Il ne voulait pas nous laisser sortir, et continuait à rouler tout en téléphonant à sa prétendue équipe pour trouver une médiation. Alors, nous avons décidé de payer 200 euros pour descendre."

Selon le journal, une enquête a été ouverte pour exercice illégal de la profession de taximan.