Une deuxième actrice pornographique a indiqué avoir été invitée dans la chambre d'hôtel de Donald Trump lors d'un tournoi de golf en 2006, rapporte le Daily Beast. Cette révélation intervient au lendemain d'informations diffusées par le Wall Street Journal selon lesquelles un avocat de Donald Trump aurait versé en 2016 130.000 dollars à Stephanie Clifford, ex-actrice de films pornos, afin qu'elle taise une relation sexuelle avec le magnat de l'immobilier en 2006.

Alana Evans a raconté au Daily Beast qu'elle était également présente lors du tournoi de golf en 2006 et qu'elle était tombée sur son amie Stephanie Clifford, connue sous le nom de Stormy Daniels dans l'industrie pornographique.

"Stormy m'a dit qu'elle avait rencontré Donald Trump au tournoi et qu'elle devait le retrouver plus tard dans la soirée. Elle m'a invitée, me disant que Donald savait très bien qui j'étais et qu'il voulait me rencontrer", précise Alana Evans. "Elle m'a appelée plusieurs fois malgré le fait que j'avais refusé. Je pouvais entendre qu'elle était avec Donald (Trump), qui disait 'Come on Alana, let's have some fun'".

La Maison Blanche n'a pas répondu à la demande de réaction du Daily Beast.

Vendredi, la Maison Blanche avait catégoriquement démenti toute rencontre à caractère sexuel entre Donald Trump et Stormy Daniels. "Il s'agit de vieilles infos recyclées, qui ont été publiées et démenties avec véhémence avant l'élection", a assuré un responsable de la présidence.