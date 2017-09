Après s'être abattu sur Barbuda et les îles françaises de Saint-Barthélémy et Saint-Marin, le terrible ouragan Irma continue sa progression. Les prochains à se trouver sur sa route ? Porto Rico et une partie de la République dominicaine. Sur place, la population se prépare comme elle peut à faire face à l'arrivée de cet ouragan de force 5 qui s'accompagne de pluie et de vents pouvant aller jusqu'à 295 km/h. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique.

Magali, une Belge en vacances à Bavaro dans l'est de la République dominicaine, confie à LaLibre.be, "c'est un peu l'angoisse". L'hôtel qu'elle a choisi pour passer quelques jours au soleil avec son petit ami avant son anniversaire pourrait être touché par l'ouragan qui frappera dans la nuit de jeudi à vendredi.

© afp



"Jeudi, nous passerons toute la journée enfermés dans la chambre avec les rideaux bien fermés. C'est ce que l'agence de voyages nous a conseillés pour éviter les débris de vitres", explique-t-elle.

Malheureusement, l'hôtel dans lequel elle séjourne n'a, semble-t-il, pas donné beaucoup d'informations à ses clients. "On est un peu livrés à nous-mêmes. Nous avons appris l'arrivée de l'ouragan dimanche via un prestataire externe à l'hôtel, en réservant une excursion. Nous avons immédiatement demandé à pouvoir changer de chambre car la nôtre était assez près de la mer mais le réceptionniste ne semblait pas comprendre le pourquoi de notre demande."

Les clients de l'hôtel ont fini par recevoir dans leur chambre un papier leur interdisant toute baignade dans la mer. L'hôtel leur a également fourni des bouteilles d'eau et la possibilité de faire des provisions de nourriture.

"Maintenant, on attend sans trop savoir quoi faire", déplore-t-elle. Après avoir vécu 7 mois là-bas, elle ne s'attendait pas à vivre cette mauvaise expérience.

Si vous deviez partir vers une zone située sur la trajectoire de l'ouragan Irma, voici quelques informations supplémentaires.