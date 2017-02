La machine est bien rodée : l’atterrissage à Beyrouth, la route jusque Damas, la visite sur le terrain - cette fois-ci à Alep - et puis, sur le chemin du retour, un message que le président Bachar Al Assad est disposé à une entrevue.

Filip Dewinter, le député du Vlaams Belang, d’autres membres du groupe ultranationaliste flamand (dont Frank Creyelman), Aldo Carcaci, député fédéral pour le Parti populaire ainsi que des journalistes de Sud-Presse, de la VRT et de Knack n’ont pas dérogé à la tradition en rencontrant le président syrien à Damas.

Ce n’était pas la première visite de Dewinter à Damas. En mars 2015, le leader d’extrême droite avait vu Assad en le qualifiant d’"allié contre le salafisme et l’extrémisme". Mais cela l’était pour Aldo Carcaci, invité à se joindre à la délégation du Vlaams Belang par l’ambassade de Syrie à Bruxelles.

Assad est "un homme déterminé, qui sait ce qu’il veut", nous dit le député liégeois. "Il se considère dans son droit et veut aller jusqu’au bout."

A Alep, la délégation belge y est allée de Damas dans un avion officiel. Elle y a rencontré les responsables religieux, de l’archevêque orthodoxe au mufti, une constante des visites en Syrie. Elle a constaté que la situation à Alep-Ouest était calme malgré "de temps en temps des rafales au loin".

"Nous avons constaté la très grave situation humanitaire dans la mesure où les sanctions contre la Syrie empêchent la livraison de médicaments", poursuit le député du Parti populaire, ancien membre du PS.

A-t-il eu le sentiment de s’inscrire dans une opération de propagande du gouvernement syrien ? "C’est mon rôle de parlementaire. Quand une délégation socialiste ou écolo se déplace en Palestine, je ne dis pas que c’est une opération de propagande", réplique-t-il.

Après les députés, les journalistes ont eu droit à une interview debout d’une vingtaine de minutes avec le président syrien. Les députés belges "ne sont pas mes alliés", "ils viennent ici pour voir ce qui se passe", a notamment répondu le président syrien aux questions de Jens Franssen, de la VRT. "Ils viennent ici car le gouvernement belge, comme d’autres gouvernements européens, sont aveugles. Ils n’ont aucune relation avec ce pays, à aucun niveau. Ces délégations sont vos yeux, les yeux que votre gouvernement pourrait avoir." La Belgique, comme la plupart des pays européens, a fermé en mars 2012 son ambassade à Damas.

Sous le coup de sanctions européennes et américaines, mais soutenu par la Russie et l’Iran, Damas courtise spécifiquement la droite européenne en se présentant comme un rempart contre le terrorisme et le protecteur des minorités chrétiennes.

A plusieurs reprises, des députés français ont fait le chemin de Damas. La dernière visite en date est celle, début janvier, de Thierry Mariani, élu Les Républicains (LR) des Français de l’étranger, Nicolas Dhuicq (LR) et Jean Lassalle, ancien membre du MoDem. Mariani a précisé que son déplacement était une "initiative strictement personnelle" et avait pour but de témoigner sa solidarité avec les "communautés chrétiennes persécutées" en Syrie.

L’eurodéputée socialiste belge Véronique De Keyzer avait elle aussi rencontré le président Assad en 2013, ce qui lui avait valu les reproches cinglants de son parti. Elio Di Rupo était alors Premier ministre.

Les parlementaires sont libres

Contrairement à ce que l’on croit, rien n’interdit à un parlemen aire européen de rencontrer Bachar Al Assad. "Il n’y a pas de ligne ni d’interdiction de l’UE qui empêche ces parlementaires de rencontrer le président syrien", explique Didier Vanderhasselt, porte-parole des Affaires étrangères belges. "Les parlementaires ne représentent pas le point de vue de la Belgique. Ils y vont à titre personnel."

La Syrie est sous le coup de sanctions économiques internationales depuis 2011 : embargo pétrolier, accès fermé au système des paiements internationaux, restrictions sur des investissements ou sur les exportations de technologies, gel des avoirs et interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE pour 234 personnes proches du pouvoir. Initialement, elles étaient destinées à accélérer la chute du clan Assad, mais avec le soutien constant de l’Iran et de la Russie, les effets de ces sanctions ont été amoindris. La défaite de l’opposition à Alep, le rapprochement de la Turquie avec la Russie et la volonté de Trump de nouer de bonnes relations avec Poutine pourraient changer la donne.