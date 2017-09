Tout porte à croire que le grand pèlerinage à La Mecque a rapproché certains points de vue. Le retour, le week-end dernier, des fidèles chiites iraniens sur le sol saoudien - après un an d’absence au "hadj" - a fait souffler comme un air de détente entre les deux rivaux régionaux, qui n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis début janvier 2016. L’Arabie saoudite et l’Iran se sont entendus pour envoyer l’une et l’autre une délégation visiter leurs représentations diplomatiques respectives, vides depuis la rupture de leurs relations. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamad Javad Zarif, a confirmé dimanche à Téhéran que ces émissaires se rendraient les uns chez les autres dans les semaines qui viennent.

Pour autant, Mohammad Javad Zarif n’a pas évoqué une éventuelle reprise des relations diplomatiques entre ces deux puissances du Golfe persique, mais cet échange pourrait constituer une amorce de normalisation entre Téhéran et Riyad.