Une enquête du FBI pourrait hypothéquer sa désignation à la Cour suprême.

Le candidat désormais très controversé de Donald Trump à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, devait franchir une étape cruciale vers sa nomination définitive en obtenant, vendredi, l’aval de la Commission de la Justice du Sénat.

Il pouvait penser la chose acquise après le ralliement du seul sénateur susceptible de priver les Républicains de leur courte majorité (onze voix contre dix), Jeff Flake. Mais le sénateur de l’Arizona a créé la surprise en conditionnant in extremis son vote en Commission à l’ouverture d’une enquête par le FBI. Celle-ci devra livrer ses conclusions dans un délai d’une semaine, après quoi seulement le Sénat pourra enfin se prononcer.

Les passions soulevées la veille par l’audition du juge Kavanaugh et de la femme qui l’accuse de l’avoir sexuellement agressée quand elle avait 15 ans, en 1982, Christine Blasey Ford, sont visiblement loin d’être retombées.

Les Américains ont assisté vendredi matin à une scène sans précédent. Alors qu’il prenait l’ascenseur au Capitole pour rejoindre la Commission de la Justice, Jeff Flake s’est fait apostropher avec virulence, sous l’œil des caméras, par deux femmes qui assuraient avoir elles-mêmes été violées. Il est resté de marbre, sans pouvoir masquer son embarras, quand elles lui ont demandé de dire publiquement que cela n’avait pas d’importance pour lui.

L’audition, elle aussi inédite, de Mme Ford par la Commission de la Justice, jeudi, a provoqué une onde de choc dans le pays, bouleversant les uns, ulcérant les autres, selon qu’on croie en la sincérité d’une victime désireuse de révéler par “devoir civique” la vraie personnalité de Brett Kavanaugh, ou que l’on suspecte une manœuvre politique des Démocrates pour bloquer la nomination du juge. Dans la foulée du mouvement #MeToo, le récit, posé mais poignant, de cette femme de 51 ans, aujourd’hui professeur d’université en Californie, a fait très forte impression, même dans les rangs républicains.

Jeudi, l’Ordre des jésuites des États-Unis décidait ainsi de retirer son soutien au juge Kavanaugh. L’École préparatoire de Georgetown, que celui-ci fréquentait au moment des faits, est une institution jésuite.

Brett Kavanaugh a opposé à ces accusations une réfutation catégorique oscillant entre la colère et les larmes, sans toujours éviter le ridicule (quand il a évoqué son goût parfois immodéré pour la bière) ou la maladresse (quand il a dénoncé “une revanche des Clinton”, allusion à la défaite électorale d’Hillary en 2016 ou peut-être à la procédure de destitution contre Bill suite à l’affaire Monica Lewinsky, à laquelle le juge prit une part active).

L’irréductible opposition entre les accusations de Christine Ford et les protestations d’innocence de Brett Kavanaugh n’avait rendu que plus dérangeantes deux décisions de la majorité républicaine. La première est de n’avoir pas cité à comparaître Mark Judge, complice du juge Kavanaugh dans l’agression de 1982 selon Mme Ford. Dans une lettre à la Commission, l’intéressé (qui dit vivre dans la réclusion après avoir souffert d’alcoolisme, de dépression et d’un cancer) assure n’avoir aucun souvenir des événements rapportés.

La seconde est d’avoir exclu jusqu’au coup d’éclat du sénateur Flake une enquête du FBI, à laquelle Christine Ford, à la différence de Brett Kavanaugh, s’était déclarée favorable. Dans une démarche de nouveau inhabituelle, l’Association du barreau américain avait précisément appelé jeudi soir la Commission à suspendre la procédure de confirmation et à confier au FBI le soin de mener “une enquête minutieuse” conformément au devoir constitutionnel du Sénat.

Enquête ou pas, le Sénat est à présent appelé à confirmer la nomination du juge Kavanaugh, et les regards se tournent vers quelques-uns de ses membres en particulier. Deux femmes surtout : les sénatrices du Maine et de l’Alaska Susan Collins et Lisa Murkowski, souvent plus progressistes que leurs collègues républicains et qui ont manifesté de la sympathie pour Christine Ford.

L’issue du vote pourrait dépendre de leur choix, les Républicains n’ayant au Sénat que la plus courte des majorités (51 sièges sur 100, le vice-président des États-Unis tranchant en cas d’égalité).

Toutefois, il est aussi possible que des Démocrates conservateurs, qui veulent être réélus en novembre dans des États remportés par Donald Trump en 2016, votent pour Brett Kavanaugh, comme ils l’avaient fait pour Neil Gorsuch, le précédent candidat conservateur à la Cour suprême. L’un d’eux, Joe Donnelly (Indiana), l’a d’ores et déjà exclu, mais on s’interrogeait vendredi sur Heidi Heitkamp (Dakota du Nord) et Joe Manchin (Virginie-Occidentale).

Leur choix est rendu plus cornélien par le souvenir d’un précédent. En 1991, une jeune femme, Anita Hill, avait vainement accusé de harcèlement sexuel un autre candidat à la Cour suprême, le juge Clarence Thomas. Ce dernier avait fustigé une machination politique nourrie par des préjugés raciaux – quand bien même son accusatrice était, elle aussi, afro-américaine. Il avait raillé un “cirque” médiatique et qualifié le procès qui lui était fait de “disgrâce nationale”. Curieusement, Brett Kavanaugh a utilisé exactement les mêmes termes – “cirque” et “disgrâce nationale” – jeudi pour discréditer ses détracteurs.