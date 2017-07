Une fusillade a fait un mort et six blessés, dont deux graves, lundi soir dans un quartier sensible de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, a-t-on appris auprès des autorités locales.

"Aucune piste n'est écartée mais il n'y a pas à ce stade d'élément terroriste", a-t-on précisé de même source, sans plus d'informations sur les circonstances. Les premières constatations feraient plutôt penser à un règlement de compte, a-t-on souligné de source proche de l'enquête.

Selon les premières informations, les auteurs des tirs sont passés à moto, ou en scooter, tirant sur un groupe de personnes. Les faits ont eu lieu dans le quartier de la Reynerie, à proximité de la place Abbal.