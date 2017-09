Depuis quelque temps, Laurie avait pris l'habitude de louer son studio parisien de 13m² sur la plateforme Airbnb. Malheureusement, sa dernière location s'est très mal passée. Bouteilles d'alcool et déchets sur le sol, toilettes sales et même ce qui semble être des excréments ont été laissés chez elle par son dernier locataire.

L'homme, qui avait pourtant un commentaire positif sur le site, avait demandé à louer le studio pour 15 jours. La jeune femme lui avait donc laissé les clés. A la fin du "bail", il avait demandé une prolongation, ce que Laurie avait refusé. "Une de mes amies était venue récupérer les clés car je n'avais pas vu sa demande d'étendre le bail. Elle m'a conseillé de refuser car elle a trouvé l'homme bizarre", explique la propriétaire à 20minutes.fr. Malgré le refus de Laurie, l'homme n'hésite pas à rester une semaine supplémentaire.

Lorsqu'elle est finalement parvenue à rentrer dans son bien après le départ du locataire, Laurie n'en a pas cru ses yeux. Le logement est dans un état lamentable.

Aussitôt contacté par la jeune femme, l'homme lui explique "ne pas avoir eu le temps de nettoyer l'appartement car il était très malade".





Furieuse, elle décide alors de s'adresser directement à Airbnb qui, en cas de soucis, propose une garantie pouvant grimper jusqu'à 800.000 euros à ses utilisateurs. Un rendez-vous avec un expert mandaté par la plateforme a été fixé. "Maintenant, j'attends le verdict", indique-t-elle sur sa page facebook créée spécialement pour l'occasion. "J'ai eu le courage de prendre de nouvelles photos malgré l'odeur, les insectes et les impuretés qui prolifèrent. C'est de plus en plus dur de supporter ça (...). J'ai le coeur serré à chaque fois que je referme la porte". En attendant, elle a porté plainte à la police qui s'est déjà rendue sur les lieux.

Le locataire, transféré à l'hôpital pour alcoolisme, a lui a été banni du site.