Cette annonce de logement en location est apparue dimanche, sur Twitter. Ce n'était ni pour souligner la beauté époustouflante du bien, ni pour relever l'originalité de l'annonce comme c'est parfois le cas. Comme on le voit sur l'image, c'est bien pour dénoncer un critère de sélection des locataires totalement raciste. "Attention, important pour la sélection des locataires, nationalité française obligatoire, pas de noir." Hormis la stupidité du commentaire qui suppose qu'on ne peut pas être de nationalité française et Noir en même temps, cette annonce est tout simplement raciste et illégale.

Le responsable de l'agence immobilière, contacté par le Huffington Post, explique d'abord que c'est une ancienne collaboratrice "naïve et mal formée" qui a repris "l'injonction de la propriétaire qui est raciste". Le responsable rappelle d'ailleurs la politique de l'agence. "Lorsque les propriétaires sont racistes, je donne comme directive à mes employés de ne pas prendre les dossiers".

En France, comme en Belgique, la discrimination dans le choix du locataire est totalement illégale. Le portail du droit belge explique qu'"il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique."

Toute discrimination de ce genre est interdite pour les cas suivants :